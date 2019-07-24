شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الموريتانى للاستثمار ينفى تعيين ابنة الرئيس المنتهية ولايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى البنك الموريتانى للاستثمار، تعيين أسماء بنت عبد العزيز ابنة الرئيس الموريتانى المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، فى منصب المدير العام للبنك.

وكانت صحيفة "صحراء ميديا" قد نقلت عن بعض المصادر أنه تم تعيين أسماء بنت عبد العزيز، ولكن البنك أرسل بيانًا صحفياً للرد على الخبر، يقول فيه إن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة.

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وقال البنك: لم يجتمع مجلس إدارة المصرف الموريتانى للاستثمار إطلاقا يوم الثلاثاء ولم يصدر عنه أى تعيين بهذا الخصوص، قبل أن يضيف أن المدير العام للبنك الموريتانى للاستثمار هو محمد يحيى ولد سيدى.

ويعد البنك الموريتانى للاستثمار واحدا من البنوك الخاصة فى موريتانيا، حصل على رخصة منذ سنوات قليلة، ويقدم نفسه على أنه مصرفاً إسلامياً.