شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول جديد للصيد البحرى على منضدة المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسة مفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى، حول بروتوكول جديد للصيد البحرى، فى إطار اتفاقية الصيد بين الجانبين، بمبنى وزارة الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانى.

وترأس الجانب الموريتانى فى هذه المفاوضات المدير العام لاستغلال الثروة السمكية الموريتانية، ولد سيد ببكر، وعن الجانب الأوروبى، اكلاين إيدل، المديرة العامة للصيد البحرى بالاتحاد الأوروبى.

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ومن المقرر أن تعقد الجولة الموالية فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويدر البرتوكول الذى سينتهى 15 من شهر نوفمبر القادم على الخزينة العامة للدولة الموريتانية، بحوالى 100 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية أصحاب المهن.