الارشيف / اخبار الخليج

بروتوكول جديد للصيد البحرى على منضدة المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول جديد للصيد البحرى على منضدة المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسة مفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى، حول بروتوكول جديد للصيد البحرى، فى إطار اتفاقية الصيد بين الجانبين، بمبنى وزارة الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانى. 

 

 

وترأس الجانب الموريتانى فى هذه المفاوضات المدير العام لاستغلال الثروة السمكية الموريتانية، ولد سيد ببكر، وعن الجانب الأوروبى، اكلاين إيدل، المديرة العامة للصيد البحرى بالاتحاد الأوروبى.

Advertisements

 

ومن المقرر أن تعقد الجولة الموالية فى العاصمة البلجيكية بروكسل. 

 

ويدر البرتوكول الذى سينتهى 15 من شهر نوفمبر القادم على الخزينة العامة للدولة الموريتانية، بحوالى 100 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية أصحاب المهن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول جديد للصيد البحرى على منضدة المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا