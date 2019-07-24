شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الترفيه" السعودية تمدد فترة التسجيل فى مسابقتى القرآن الكريم ورفع الأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، لكل الراغبين فى التسجيل بمسابقتى تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، عن تمديد فترة التسجيل فيهما إلى تاريخ 18 أغسطس 2019، عوضاً عن التاريخ المحدد مسبقاً فى 22 يوليو.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسعى الهيئة من خلال تمديد فترة التسجيل، إلى إتاحة الفرصة أمام الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة عقب الإقبال الهائل الذي شهدته المسابقة من مختلف دول العالم. مشيرة إلى أنها ستعلن عن التواريخ الجديدة الخاصة بالمراحل الثلاثة المقبلة قريبا.

يذكر أن المسابقتين اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مطلع العام الجاري شهدت إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركين حتى يوم أمس الثلاثاء 30 ألف مشارك، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك.