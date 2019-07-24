شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة نجران تطلق دورة فى الإسعافات الأولية للكشافة المشاركين بالحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران السعودية، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، دورة فى الإسعافات الأولية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادى لكشافة تعليم نجران المشاركين فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمنت الدورة أساسيات الإسعافات الأولية وأهميتها، إلى جانب تطبيق عملى لأهم الإجراءات التى يجب عملها لحالات نوبات السكر، والتسمم، وارتفاع درجة الحرارة، والنزيف، وكذلك الإغماء، وحالات حوادث السيارات، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وضربات الشمس، وطريقة قياس العمليات الحيوية.