اخبار الخليج

مباحثات بين رئيس الأمن الوطنى الكويتى والسفيرة الفرنسية حول مستجدات الأوضاع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين رئيس الأمن الوطنى الكويتى والسفيرة الفرنسية حول مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى الشيخ ثامر العلى الصباح، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوى، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر جهاز الأمن الوطنى الكويتى - فى بيان صحفى - إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين رئيس الأمن الوطنى الكويتى والسفيرة الفرنسية حول مستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا