شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين رئيس الأمن الوطنى الكويتى والسفيرة الفرنسية حول مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى الشيخ ثامر العلى الصباح، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوى، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكر جهاز الأمن الوطنى الكويتى - فى بيان صحفى - إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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