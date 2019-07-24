شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين رئيس الأمن الوطنى الكويتى والسفيرة الفرنسية حول مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى الشيخ ثامر العلى الصباح، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوى، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر جهاز الأمن الوطنى الكويتى - فى بيان صحفى - إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .