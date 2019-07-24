شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السعودية وولى العهد يهنئان تونس بذكرى إعلان الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السبسي ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس التونسي، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس التونسي، راجيًّا لحكومته وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

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وتُحيي تونس غدًا الخميس 25 يوليو الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية اليوم الذي تمّ فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

وأصدر «إعلان الجمهورية» أعضاء المجلس القومي التأسيسي، وقالوا إنهم استندوا لما لهم من نفوذ مستمد من الشعب، ودعمًا لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرًا في طريق النظام الديمقراطي.

ونصّ الإعلان على إلغاء النظام الملكي إلغاءً تامًا، وإعلان تونس دولة جمهورية، وتكليف رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية، وتكليف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري وتكليف رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.