شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يتفقد مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الأربعاء، مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث بدأ جولته التفقدية بمدينة الملك عبدالله الطبية، مطلعا على أهم الاستعدادات المسخرة لخدمة ضيوف الرحمن، ثم توجه لزيارة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمراكز الصحية بعرفات، كما تفقد مستشفى منى الوادي بمشعر منى.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، دشن التوسعة الجديدة لطوارئ مستشفى منى الطوارئ الذي جرى رفع طاقته الاستيعابية من 12 سريرًا إلى 21 سريرًا عالية التجهيز ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش القلبي الرئوي من 4 أسرة إلى 6 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات.
ووقف على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتابع التطورات الجارية، فيما شملت جولت عددا من الأقسام المتخصصة.
وأطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر، التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي.
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