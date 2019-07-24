شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى والرئيس الأندونيسى يشهدان توقيع اتفاقيات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو اليوم الأربعاء، مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائى وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات - التى تم توقيعها على هامش زيارة ولى عهد أبوظبى إلى إندونيسيا - شملت (اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الدفاعي، مذكرة تفاهم فى مجال الثروة السمكية، مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى الموقعة عام 1995) .

وأضافت (وام) أن الاتفاقيات شملت على (اتفاقية تعاون فى مجال المساعدة الإدارية المتبادلة فى الشؤون الجمركية، مذكرة تفاهم فى مجال السياحة، مذكرة تفاهم للتعاون فى المجالات الثقافية، مذكرة تفاهم فى مجال الصناعة، اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة فى مجال التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولى المسال وتجارة الغاز الطبيعى المسال، مذكرة تفاهم بين (مبادلة) وشركة شاندرى عصري، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ دبى العالمية ومجموعة (ماسبيون).