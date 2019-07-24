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مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام يتفقد خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف مدير إدارة سقيا زمزم فى المسجد الحرام المهندس مشارى بن سعد المسعودى على سير العمال وطريقة الإنتاج والتخزين فى المصنع المسئول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها وأطلع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التى تحمل شعار الرئاسة .

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المهندس المسعودى أنه سيتم هذا العام زيادة أعداد الأكواب فى ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ليصل عددها إلى (100) مليون كوب لموسم الحج ووضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.

 

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