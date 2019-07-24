شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام يتفقد خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف مدير إدارة سقيا زمزم فى المسجد الحرام المهندس مشارى بن سعد المسعودى على سير العمال وطريقة الإنتاج والتخزين فى المصنع المسئول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها وأطلع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التى تحمل شعار الرئاسة السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المهندس المسعودى أنه سيتم هذا العام زيادة أعداد الأكواب فى ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ليصل عددها إلى (100) مليون كوب لموسم الحج ووضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.