موانئ دبي العالمية توقع شراكة لإنشاء ميناء في إندونيسيا

محمد إبراهيم/ الخليج 365



أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" (حكومية)، الأربعاء، توقيع شراكة مع المجموعة الإندونيسية الكبرى "ماسبيون جروب"، لإنشاء ميناء حاويات ومنطقة لوجستية صناعية في جاوة الشرقية، بتكلفة 1.2 مليار دولار.



وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، في بيان وصل "الخليج 365"، إنه سيتم بدء العمل على المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، فيما يخطط لتدشين العمليات التجارية خلال النصف الأول 2022.



جاء توقيع الاتفاقيات، على هامش زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإندونيسيا، قادما من زيارة للصين استمرت 3 أيام.



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ويعد المشروع المشترك، الأول من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي بشراكة مع القطاع الخاص، تضم شريك استثمار أجنبي مباشر، حسب البيان.



وتابع البيان: "تنص الاتفاقيات على التعاون في تشييد ميناء الحاويات (ماسبيون إنترناشيونال كونتينر بورت) في جريسيك بمقاطعة جاوة الشرقية، وستبلغ قدرة الميناء 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً".



وموانئ دبي العالمية، من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من78 محطة بحرية وبرية موزعة على 6 قارات بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.