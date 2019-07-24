وفد حوثي يجري مباحثات بموسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي

محمد السامعي / الخليج 365

عقد وفد من جماعة "الحوثي"، الأربعاء، مباحثات حول مستجدات الأزمة اليمنية، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، استقبل بوغدانوف، رئيس الوفد الحوثي المفاوض، المتحدث باسمها محمد عبد السلام، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المسار السياسي واتفاق السويد، والخطوات التي تم تنفيذها والتقدم فيها من قبل المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ الوطني (يتبعان الحوثيين).

وذكر المصدر أن اللقاء تطرق أيضا إلى العراقيل والعوائق "التي يفتعلها الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) أمام تنفيذ اتفاق الحديدة"، وفق تعبيره.

كما تناول "أهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي، وانعكاسه على الوضع اليمني في تهدئة التصعيد ومنع مزيد من التوتر، كون اليمن يمثل النقطة الأساسية نحو التهدئة الإقليمية"، بحسب المصدر.

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واستعرض المسؤول الروسي، رؤية بلاده لتحقيق الأمن في الخليج واليمن، حيث بدأ النشاط الدبلوماسي في هذا الجانب مؤخرا.

وفي 14 مايو/ أيار الماضي، أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحديدة، الصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت الحوثيين حينها، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.