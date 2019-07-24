تشاووش أوغلو: يمكن تشكيل لجنة صياغة الدستور بسوريا قريبا

أنقرة/ الخليج 365وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره لجمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندريس، بأنقرة:

- تم إزالة الخلافات الحاصلة حول أعضاء اللجنة، ويجري الآن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها

- النظام السوري يستهدف المدنيين بشكل مباشر في إدلب، وادعاءاته بوجود متطرفين في المنطقة "غير صحيحة"

- يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد

- المقترحات الجديدة التي قدمتها واشنطن حول المنطقة الآمنة، "ليست بمستوى يرضي تركيا"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إنه من الممكن أن يتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو، مع وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أنه تم إزالة الخلافات الحاصلة حول أعضاء اللجنة، وأنه يجري الآن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف، باتصال هاتفي، وقف الهجمات التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف أنه حمّل لافروف رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الهجمات على إدلب، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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ودعا تشاووش أوغلو إلى التركيز على مرحلة الحل السياسي في سوريا، مبينا أن النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر في إدلب.

وتابع قائلا: "النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وادعاءاته حول وجود متطرفين في المنطقة غير صحيحة، وحتى لو كانت صحيحة، فإن استهداف الأماكن التي يقطنها مدنيون عمل غير إنساني".

وذكر الوزير التركي، أن نظيره الروسي سيتحدث مع وزير دفاع بلاده بهذا الشأن، وسيبلغه رسائل تركيا.

وفيما يخص إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، قال تشاووش أوغلو: "يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

وأضاف أن المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، عبر مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري الذي زار تركيا قبل يومين، ليست بمستوى يرضي تركيا.

وأوضح أن تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأمريكية الجديدة، كالتي حصلت في خارطة الطريق حول مدينة منبج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.