وزير الداخلية التركي يستقبل وفدا من "الائتلاف السوري"

أنقرة/ الخليج 365

استقبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، وفدًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة أنس العبدة.

وعقد صويلو اجتماعًا مغلقًا مع العبدة والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة التركية أنقرة.

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وقالت مصادر مطلعة للأناضول، إن الاجتماع تناول وضع السوريين الذين تستضيفهم تركيا في إطار الحماية المؤقتة.

وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.

وأطلع الوزير التركي، العبدة والوفد المرافق له على لوحات فنية رسمها أطفال أتراك وسوريون، معروضة عند مدخل مكتبه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.