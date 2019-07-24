تنبيه من #الأرصاد.. رياح نشطة وغبار على عدة مناطق يستمر عدة ساعات

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها حذرت فيه من استمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض. وأوضحت “الأرصاد” أن الحالة تشمل “الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر”، وتستمر الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم.

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