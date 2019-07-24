صحيفة الخليج الالكترونية من المقرر أن يتم غداً إيداع معاشات التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل. Advertisements وسيتم تقديم موعد إيداع مستحقات التأهيل الشامل إلى يوم الخميس بسبب موافقة موعد الإيداع مع يوم الجمعة. وتنصّ قواعد الإيداع إلى تقديم موعد الصرف يوماً واحداً إذا صادف الموعد يوم الجمعة وتأخيره يوماً واحداً إذا صادف الموعد يوم السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع #معاشات_التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.