- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.
وشملت الدراسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.
وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف لدى المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يوميا.
الجدير بالذكر أن تناول الفلفل الأسود مع الأكل لم يظهر نسب الخطورة ذاتها على الذاكرة، فيما كانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تكشف مخاطر تناول الفلفل الحار يوميا، على الرغم من دراسات سابقة كانت قد أكدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة توضح.. ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول #الفلفل_الحار يوميًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.