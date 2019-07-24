دراسة توضح.. ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول #الفلفل_الحار يوميًا؟

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.

وشملت الدراسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

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وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف لدى المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يوميا.

الجدير بالذكر أن تناول الفلفل الأسود مع الأكل لم يظهر نسب الخطورة ذاتها على الذاكرة، فيما كانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تكشف مخاطر تناول الفلفل الحار يوميا، على الرغم من دراسات سابقة كانت قد أكدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن.