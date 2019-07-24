التجارة: 8% نسبة منشآت بيع زيوت وإطارات السيارات المخالفة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار جولات رقابية شملت منافذ بيع منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات.
وأظهرت الجولات التزام 92% من اجمالي المنشآت البالغ 3117 مشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة بأنظمة حماية المستهلك ” نظام مكافحة الغش التجاري “، فيما بلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 242 منشأة تجارية تشكل 8 %، تم تحرير مخالفات فورية بحقها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.
وتضمنت المخالفات بحسب الوزارة عدم وجود بطاقة السعر، إلى جانب مخالفات عرض أو بيع منتجات “الإطارات المستعملة وزيوت محركات السيارات وفلاتر زيوت السيارات والبطاريات” منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية، والامتناع عن إعطاء فاتورة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول المخالفات التي تم ضبطها حتى يتم تطبيق العقوبات على المخالفين .
وأوضحت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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