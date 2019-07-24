قوات_الاحتلال تعتقل مصورًا صحفيًا من #القدس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مصورًا صحفيًا من بيت حنينا شمال القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية و شهود عيان في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي صالح الزغاري عقب دهم منزله، وحولته الى أحد مراكز الاحتلال في المدينة للتحقيق معه.

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