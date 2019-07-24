شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، برقية تهنئة إلى كل من دولة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء. وحسب صحيفة الرؤية العمانية، تلقى السلطان برقيتى شكر من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ردا على برقيتي التعزية في الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح والشيخة مريم بدر عبدالعزيز المالك الصباح.

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