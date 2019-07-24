شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت كاميرات على ملابس رجال "المالية" فى تونس لضمان النزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة مكافحة الفساد بتونس، أولى صور الكاميرات المحمولة التى صممت لتعلق على بدلات رجال هيئة "الديوانة" وهى جهة تابعة لوزارة المالية لتعزيز الشفافية أثناء القيام بمهامهم. Advertisements يذكر أنه تم اختيار المصالح الديوانية بتونس، فى برنامج جزر النزاهة بالاعتماد على أهمية الفئة المتعامل معها سواء من مسافرين وتونسيين مقيمين بالخارج ومؤسسات اقتصادية كما تحصلت مؤسسة الديوانة على جائزة أفضل إدارة عمومية فى مكافحة الفساد. وبهذا الإجراء تصبح الديوانة التونسية أول ديوانة عربية وأفريقية سيحمل أعوانها وضباطها كاميرات محمولة عند أداء مهامهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تثبيت كاميرات على ملابس رجال "المالية" فى تونس لضمان النزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.