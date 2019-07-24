شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة ببجى تتسبب فى انتحار فتاة سعودية شنقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحرت فتاة فى الـ 17 من العمر شنقا، بمحافظ بيشة السعودية، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " التى أكدت أن الشكوك تدور حول تسبب لعبة " ببجى" فى الحادثة المؤسفة.

وبحسب الصحيفة فقد تولت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة التحقيق والتحرى فى انتحار فتاة (17 عاما) شنقا داخل منزل أسرتها في أحد المراكز مساء الأحد الماضى.

وطبقا لمصادر فإنه تم نقل جثمان الفتاة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا للكشف عن ظروف الوفاة، وتدور الشكوك حول لعبة "ببجى" في إقدام الفتاة على الانتحار.

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وأوضح أحد أقارب الفتاة لـ«عكاظ» أن الأسرة كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، إذ فقدتها شقيقتها بعد اختفائها المفاجئ، وعند البحث عنها وجدتها منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل. وأكد قريب المتوفاة أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو عنف أسري.

ووجه والد الفتاة نصائح للآباء والأمهات حذر فيها من خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف.

يشار إلى أن عددا من الدول العربية شرعت فى حظر لعبة ببجى، بعد الشكاوى المتعلقة باللعبة وتأثيرها السلبي على المجتمع.