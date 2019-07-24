شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: لم نتفق مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة فى شمال سوريا لا ترضى تركيا مضيفا أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

وأدلى جاويش أوغلو بتلك التصريحات للصحفيين فى أنقرة بعد محادثات أجريت على مدى ثلاثة أيام بين الوفدين التركى والأمريكى.

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وقال الوزير أيضا إنه قد يتم الإعلان عن تشكيل لجنة دستورية سورية فى الأيام القادمة، وهى خطوة طال انتظارها فى الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.