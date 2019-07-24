ضاحي خلفان يسأل عن ترامب الأسد وترامب الأرنب؟

وكتب خلفان في التغريدة: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

​وتفاعل عدد من متابعي خلفان عبر "تويتر" مع تغريدته، وقال أحدهم "إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران".

​وقال آخر "إيران ليست كالعراق، لا تستطيع أمريكا احتلال إيران كما احتلت العراق، لأسباب عدة: النظام العالمي تغير ولَم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب وإن كانت أمريكا تعتبر أقوى هذه الأقطاب، إيران نسجت تحالفات قوية مع الصين وروسيا وعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأوروبية بعكس العراق".

​وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.