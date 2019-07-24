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© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء بعد عام من الحادثة التي وقعت في يوليو/تموز من العام الماضي، كما ألزمت المدان بدفع مبلغ 126 ألف ريال، مع منحه مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة للاعتراض على القرار.
وتعود التفاصيل إلى أن شاباً عشرينيا أقدم على ركل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد نقاش احتد بينهما، على خلفية خسارة المنتخب البرازيلي من نظيره البلجيكي في المونديال، ليصـاب الطفل بجرح في اللثة والشفة وتحطم أسنانه الأمامية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من القضاء السعودي بشأن جريمة وقعت بسبب كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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