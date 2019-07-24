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قرار من القضاء السعودي بشأن جريمة وقعت بسبب كأس العالم

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© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وقالت صحيفة "تواصل" الإلكترونية إن حكم المحكمة بحق الشاب جاء بعد إدانته بركل طفل مقيم ما أدى لإصـابته في فمه وتهشم أسنانه؛ بسبب مباراة في بطولة كأس العالم 2018.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء بعد عام من الحادثة التي وقعت في يوليو/تموز من العام الماضي، كما ألزمت المدان بدفع مبلغ 126 ألف ريال، مع منحه مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة للاعتراض على القرار.

وتعود التفاصيل إلى أن شاباً عشرينيا أقدم على ركل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد نقاش احتد بينهما، على خلفية خسارة المنتخب البرازيلي من نظيره البلجيكي في المونديال، ليصـاب الطفل بجرح في اللثة والشفة وتحطم أسنانه الأمامية.

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