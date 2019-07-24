مستشار الملك سلمان "يتألم"... لن أنطق هذه الكلمة مرة أخرى

ودعا الفيصل، إلى البحث عن مرادف عربي لتسمية "snapchat"، متعهدا بأنه لن ينطق بها مرة أخرى بغير العربية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن أمير مكة أعلن أمس الثلاثاء، عن جائزة للإعلام الجديد تحمل اسم "جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد"، وتكون قيمتها نصف مليون ريال.

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وتخصص هذه الجائزة لمجالات الأفلام القصيرة، والصورة والتغريدة، و"snapchat"، التي توقف عندها الأمير خالد الفيصل

قائلا: "أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتألم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها".

وتابع الأمير السعودي في هذا السياق قائلا: "أرجو ألا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية".