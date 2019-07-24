الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة للرئيس السبسي

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان وولي عهده أرسلا برقيتي تهنئة للسبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
© AP Photo / Senior Airman Matthew Bruch
من جانبه عبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس السبسي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والازدهار".
في سياق آخر، صادقت حركة النهضة التونسية على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري.
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