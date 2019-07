دبي - بواسطة محمد فارس لعبة Sky: Children of the Light قادمة على أندرويد ويمكنك التسجيل المسبق لها © Tech World قدمت بواسطة

Sky: Kids of the Light والقادمة من فريق العمل Thatgamecompany، وهو الفريق نفسه وراء باقة من الألعاب التي نالت استحسان الجميع مثل Journey و Flower و Flow. والآن تصل لعبتهم الجديدة Sky: Children of the Light التي بدورها تُقدّم تجربة شبيهة بلعبة Journey.

حيث يقوم اللاعب باستكشاف عالم جميل في محاولة لاكتشاف قصة يتم سردها من خلال لعبة تأملية تعتمد على اللغز.

وعلى عكس Journey، فإن Sky تم تصميمها للتركيز بشكل أكبر على جمالية تعدد اللاعبين.

حيث مع هذه اللعبة يُمكن للاعبين التعاون بسهولة مع الأصدقاء والغرباء للسفر عبر العالم مع حل العديد من ألغاز اللعبة.

وأجدر بالإشارة، أن اللعبة هبطت على متجر اب ستور بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي، ووصلت حاليًا على أندرويد كنسخة للتسجيل المُسبق، مما يعني قُرب موعد الاطلاق.

عمومًا، وعبر مقطع الفيديو أدناه، ستلاحظ بسرعة أن Sky: Children of the Light لعبة رائعة قادمة معها رسومات وموسيقى هادئة.

وكل لاعب سيكون حرًا في رحلة عبر عالم ثلاثي الأبعاد، مع دعهما للعب المُفرد أيضًا، ولكن المتعة حاضرة عند التعاون مع الأصدقاء، كون أن هناك مجموعة من الأسرار الخفية التي يجب اكتشافها معًا.

أما فيما يخص تسعيرة اللعبة الجديد على نظام أندرويد، فليس هناك أي كلمة حول هذا الشأن. ولكن بالنظر إلى إصدار اللعبة من على iOS، فنجدها متاحة للتحميل مجّانًا، مع تضمينها لعمليات شراء داخلية كثيرة والتي تصل إلى 50$.

أخيرًا، إن كنت تنتظر اطلاق اللعبة على جهازك الأندرويد، فيمكنك ببساطة التسجيل المسبق لها بالإنتقال إلى صفحتها من علة متجر جوجل بلاي من هنا.

حيث فور الإطلاق سيتم إشعارك بأن اللعبة باتت متاحة بشكل رسمي وللجميع.

