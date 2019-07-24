دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة LG تلفزيونات إل جي 2019 ستبدأ دعم AirPlay 2 و HomeKit من آبل

تنضم تلفزيونات إل جي 2019 إلى قائمة التلفزيونات التي بدأت العمل مع تقنيتي AirPlay 2 و HomeKit من آبل.

قالت شركة إل جي (LG) والتي تعتبر أكبر مصنع لشاشات التلفزيون في العالم، أن تلفزيوناتها القادمة هذا العام ستدعم تقنيتي AirPlay 2 و HomeKit من شركة آبل، ما يعني أن تلفزيونات الشركة ستعمل على دعم خدمة المحتوى المرئي من آبل، وفي نفس الوقت بإمكانها العمل كمساعد منزلي يتلقى الأوامر الصوتية.

وتعمل تقنية AirPlay 2 على مساعدة المستخدمين لبث المحتوى أو تشغيل الصوت من أجهزة آبل على التلفزيونات والأجهزة الذكية.

فيما تعمل تقنية HomeKit على تلقي الأوامر الصوتية من خلال أجهزة آبل مثل الآيفون وبثها لأجهزة المنزل الذكي للقيام بالمطلوب.

وهو ما يعني أن تلفزيونات إل جي 2019 ستتيح للمستخدمين التحكم بها عن طريق المساعد الصوتي سيري، أو حتى عن طريق تطبيق Home App الموجود على نظام التشغيل iOS وإعطاء أوامر مثل تشغيل وإيقاف الجهاز أو رفع وخفض الصوت وتغيير القنوات وغيرها من الأوامر الأساسية.

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وتعتبر سامسونج منافس إل جي الرئيسي في المجال هي الشريك الأول لآبل بما يتعلق بدعم التقنيتين، وتعد تقنية AirPlay 2 الجديدة حصرية على أجهزتها فقط حتى الآن منذ بدأ عملها على أجهزة الشركات المختلفة خلال مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن تحديث دعم تقنيات آبل سيصل هذا الأسبوع، ولذلك فإن أصحاب تلفزيونات هذا العام 2019 من الشركة الكورية سيكون عليهم الانتظار بشكل متباين حتى وصول الدعم لأجهزتهم.

قائمة تلفزيونات إل جي 2019 التي ستدعم تقنية AirPlay بحسب موقع شركة آبل:

سلسلة LG OLED

سلسلة LG NanoCell SM9X series

سلسلة LG NanoCell SM8X series

سلسلة LG UHD UM7X series

المصدر:

LG

التدوينة تلفزيونات إل جي 2019 ستبدأ دعم AirPlay 2 و HomeKit من آبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.