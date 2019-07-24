"الطائرات اللاسلكية" تدخل مجلس النواب البحرينى بمطالبة لتقنينها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، فوزية زينل باقتراح بقانون يتضمن تنظيم استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار بالطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا أو ذاتيا «الدرونز».
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أشارت المذكرة التوضيحية للإقتراح بقانون إلى تزايد التهديدات التي تواجه الأمن العام في المجتمعات، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها حرمة الحياة الخاصة للأفراد، كما تتفاقم الاضرار التي تحدق بالمصلحة العامة، جراء استخدام الطائرات المسيرة آليا أو ذاتيا.
بجانب أن وجوه الاستخدام المقبولة لها فى نواح تجارية أو علمية أو ترفيهية، فإنها فى ذات الوقت أداة لارتكاب جرائم تتسم بالتطور والخطورة والجرأة، إضافة إلى مساسها بحرمة الحياة الخاصة إزاء إمكانية استخدامها - خفية - فى التقاط صور واضحة للأماكن الخاصة والعامة على حد سواء.
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