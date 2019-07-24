موسكو: عودة 1122 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 1122 لاجئا عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 344 لاجئا (103 نساء و175 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ "، و778 لاجئا (233 امرأة و397 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء أن الجانب الروسي نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 2169 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية 3498.341 طن، مكونة المواد الغذائية والمياه المعبأة في زجاجات والاحتياجات الأولية الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة هكتارين اثنين، حيث تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة قابلة للانفجار.

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