شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القلب بمنطقة الجوف السعودية يجرى ألف تدخل جراحى منذ 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف، ألف تدخل جراحى منذ 2017، مما قلل من حالات إحالة المرضى إلى خارج المنطقة إلى نسبة 90%.

وأضافت: تمكّن المركز من إجراء 14 عملية قلب مفتوح ناجحة، و612 قسطرة كشفية، و306 عمليات تركيب للشرايين وتركيب دعامة، و14 منظم ضربات قلب مؤقت، و37 عمليات قسطرة للأوردة والشرايين الطرفية، و15 عملية قياس ضغط الشرايين إضافة إلى اثنين من منظم نبضات قلب دائم.

وأردفت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال التعاقد مع مجموعة من الاستشاريين حاصلين على شهادات أوروبية وعالمية في تخصصات مختلفة بالقلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم برفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.