شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين هدم منازل الفلسطينيين فى بلدة صور باهر على يد قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات، إقدام اسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين فى بلدة (صور باهر) فى القدس الشرقية المحتلة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن هذه الاعمال تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنه ستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة، والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام بها، وتقويض فرص نجاحها .

وشدد على أن مثل تلك الأعمال، ستؤدي الى تضاعف المعاناة الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني، موضحا في الوقت نفسه، أن الكويت، بادرت إزاء هذه الممارسات، وبالتنسيق مع جنوب أفريقيا، وإندونيسيا، بالتواصل مع الوفد الفلسطيني، لعقد جلسة لمجلس الأمن، تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الامن والسلم الدوليين، واصدار بيان يحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

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