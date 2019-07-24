شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى بطريرك روسيا فى لقاء تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والبطريرك كيريل الأول بطريرك موسكو وسائر روسيا، قمة تاريخية فى مقر الكنيسة الأرثوذكسية فى العاصمة الروسية موسكو.

وشهد اللقاء مباحثات ثنائية مثمرة بين الجانبين، وتبادلا الخبرات ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البطريرك كيريل الأول، سعادته بزيارة العيسى إلى روسيا منوهًا بالدور المستنير الكبير الذي تقوم به أمانة رابطة العالم الإسلامى.

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وأضاف "أنتم تعينون الكثير من المحتاجين في آسيا وإفريقيا، وهذا موضع اهتمامنا وتقديرنا البالغ، وبفضل مساهمتكم الشخصية في نشاط رابطة العالم الإسلامي فقد أصبحت معروفة في العالم المسيحي أيضًا، الذي يقدر لكم هذا النشاط الملحوظ، وكما تعلمون فإن للكنيسة الأرثوذكسية شبكة علاقات كبيرة مع الجمعيات والجاليات الإسلامية، وإن التواصل مع المسلمين في بلادنا موجود، ولم يشهد التاريخ الروسي أي سابقة حروب أو نزاعات مع المسلمين".

ومن جانبه قال العيسى "أعبر عن سعادتي لزيارتى للكنيسة الأرثوذكسية وبلقائى مع البطريرك كاريل، وهو المشهود له بالجهد المتميز في تعزيز الوئام والتعايش الديني، وبث روح المحبة والتسامح، ونحن من موقعنا في رابطة العالم الإسلامي وباسم الشعوب الإسلامية، نقدر الجهود الإنسانية والأخلاقية للكنيسة الأرثوذكسية، ونقدر مشاعرها المنصفة تجاه الإسلام، ونقدر لنيافتكم وصفكم للإرهاب بأنه لا دين له، وأن الإسلام تحديدًا بريء منه".