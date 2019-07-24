شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عدسة مصور سعودى ترصد جمال بساتين الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصور سعود، يدعى أحمد بن ناشى، بالتقاط صور للورد فى مدينة الطائف حيث تنقل بين بساتين الورد هناك لالتقاط أجمل الصور ونشرها على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليشاهدها العالم.

وقال بن ناشى، فى تصريحات أبرزها موقع "العربية نت"، إنه اهتم بتصوير الورد "الطائفى" كونه أحد ساكنى المدينة، ورغب فى تصويره ونقله من خلال عدسته لمواقع التواصل الاجتماعي ليشاهد العالم جمال هذا الورد، ويتخيل الناس عبق رائحته من خلال جمال الصورة.