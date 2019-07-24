شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحبط محاولة لتهريب النفط فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب نفط من خط الأنبوب الناقل من حقل جبل بور إلى شركة نفط الشمال فى محافظة كركوك.

وذكرت مديرية شرطة الطاقة بالعراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عصابات التهريب قامت بتجهيز أدوات خاصة بثقب الأنابيب وإخفائها بالقرب من الأنبوب، لغرض ربط صمام فى وقت لاحق".

وأوضح البيان أن شرطة نفط الشمال أفشلت مخططات عصابات تهريب النفط وضبطت المواد وتم تسليمها إلى مركز شرطة نفط كركوك لغرض التحقيق فى هذه القضية.