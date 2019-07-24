شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تتوغل فى الأراضى الزراعية للفلسطينيين لتجريفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طواقم من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة مخالفات مالية لمركبات المواطنين المقدسيين فى حى عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادى حلوة بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا وسط الشارع الرئيس فى الحى، وأوقفت السيارات المارة وحررت لأصحابها مخالفات مالية متفاوتة، وصفها المواطنون بأنها "غير قانونية وكيدية".

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مصورا صحفيا من منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.. وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفى صالح الزغارى عقب دهم منزله وحولته إلى أحد مراكز الاحتلال فى المدينة للتحقيق معه".

وفى قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم فى أراضى المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط أعمال تجريف.

Advertisements

وأفاد شهود عيان بأن 8 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار فى أراضى المواطنين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودى شرق بلدة جباليا، انطلاقا من مواقع "أبو صفية" العسكرى خلف الشريط الحدودى شرق البلدة.

وأكد أن عملية التوغل رافقتها أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل فى المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومى التوغل فى أراضى المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من زراعتها أو فلاحتها، وتطلق الرصاص صوبهم.