المتحدث باسم الجيش اليمنى: الحسم العسكرى هو السبيل لإعادة الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش اليمنى، العميد عبده مجلى، أن الحسم العسكرى هو السبيل لحماية الشعب اليمنى من عمليات "القتل الممنهج " الذى ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية .

وأشار المتحدث - في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش ، موضحا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية.

وأضاف أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات : الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن

وحول عدم التزام المليشيا باتفاق "ستوكهولم" قال المتحدث ـ إن مليشيا الحوثي ألقت بالاتفاقات عرض البحر، وإنها لا تلقي بالا لتلك الاجتماعات البرية والبحرية الخاصة باللجنة المشتركة في "الحديدة " حيث قامت بزراعة الألغام ، ونقض العهود والمواثيق.

ونوه إلى أن الجيش اليمني هو المسيطر الآن على العمليات القتالية، معتبرا أن القتل "الممنهج " من قبل الملشيا ، وعمليات الاختطاف تعد بمثابة مؤشرات على انهيار وانتهاك المليشيا الانقلابية للاتفاقات .

وأكد أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقوم بتقديم الدعم "اللوجيستي " المتواصل للشعب اليمني، كما أن العمليات العسكرية ترافقها العمليات الإنسانية في مختلف الجبهات لمستحقيها، مشددا الحرص على تأمين الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بنهب المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر ميناء الحديدة.

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