شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية" تتعاقد مع صيادلة من مصر ولبنان والأردن بشروط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الكويتية أن التوجه للتعاقد مع صيادلة مصريين بالتزامن مع الافتتاحات الجديدة للمشاريع الصحية، يشمل أيضا صيادلة من كلا من لبنان والأردن.

Advertisements

وبحسب صحيفة الراي الكويتية أن «لجاناً مختصة ستتوجه إلى البلدان الثلاثة عقب انتهاء فترة التقديم للمفاضلة والاختيار بين المتقدمين»، مشيرة إلى أن «الأعداد المتوقع التعاقد معها ستتراوح بين 100 و150 صيدلياً».

وحول الشروط المطلوبة للتعاقد، قالت الصحيفة أن الشروط ستكون نفسها في الدول الثلاث أن يكون الصيادلة المزمع التعاقد معهم من الذكور الحاصلين على شهادة بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً، من جامعات حكومية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية، وألا تقل خبرة الصيدلي العملية بعد التخرج عن 3 سنوات.