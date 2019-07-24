مقتل مدنييْن اثنين بقصف للنظام السوري على "خفض التصعيد"

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
قتل مدنيان وأصيب 6 آخرون الأربعاء، في قصف جوي نفذه النظام السوري على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد، وفق مصادر متطابقة.
وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات النظام قصفت، منذ صباح الأربعاء، مدن أريحا و معرة النعمان وخان شيخون، وقريتي دير سنبل والتمانعة بريف إدلب، ومدينة مورك وقرى السرمانية ولحايا والحويج بريف حماه.
وأوضح المرصد أن طائرات روسية استهدفت بالقصف مدينة "خان شيخون" في ريف إدلب الجنوبي.
من جانبها، قالت مصادر بالدفاع المدني، للأناضول، إن "مدنييْن اثنين قتلا، وجرح 4 آخرون في قصف استهدف مدينة أريحا، فيما أصيب مدنيان في القصف على معرة النعمان".
والاثنين، قتل 50 مدنياً على الأقل في قصف طائرات روسية وطائرات للنظام على سوقين شعبيين في مدينتي معرة النعمان وسراقب بريف إدلب.
ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير صدر في 12 يوليو/ تموز الجاري، عن مقتل 606 مدنيا، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي.
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