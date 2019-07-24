الأمير تركي بن طلال يرعى ختام دوري مونديال أمانة عسير

أروى عبدالله

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المباراة النهائية لبطولة مونديال أمانة منطقة عسير لكرة القدم في نسختها الثالثة مساء يوم الثلاثاء في ملعب المشهد بمدينة أبها و ذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و عدد من مدراء الإدارات الحكومية و المسؤولين بالمنطقة.

وقال الدكتور وليد الحميدي ان رعاية سمو الأمير تركي بن طلال للمباراة النهائية تعكس الاهتمام الذي يوليه سموه لأنشطة الشباب، خصوصا وان الأمانة تعدهم أحد الفئات المهمة في المجتمع من خلال مبادراتها المختلفة والمنوعة بما فيها النشاط الرياضي الذي يمارس في الساحات البلدية المنتشرة في أحياء منطقة عسير و التي تعتبر كأحد برامج الأنسنة التي تعزز الاهتمام بالإنسان والمكان تفعيلا للرؤية الشاملة لفئات الشباب الغالية وتعزيز الترابط الاجتماعي والمعرفي .

مثمنا رعاية و تشريف سموه للحفل الختامي للبطولة ، وحرصه على تقديم كل ما يحتاج إليه شباب منطقة عسير .

لافتا أن البطولة تقام للعام الثالث ويشارك فيها أكثر من 1500 لاعب يمثلون 64 فريق .

مضيفا بـأن الفرق الثلاثة الأولى قد حصلت على مبالغ مالية وجوائز إضافة الى جوائز أفضل لاعب، وأفضل حارس في البطولة .

مؤكدا بأن البطولة كان هدفها التنافس الرياضي الإيجابي و التي اقيمت بنظام خروج المغلوب، تحت إشراف مشرفين متخصصين في الجانب الرياضي من الهيئة العامة للرياضة .

الجدير بالذكر فإن المباراة الختامية كانت بين فريقي غرناطة و المشاهير و التي انتهت بفوز المشاهير بركلات الترجيح .