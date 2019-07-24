شاهد.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في شوارع المملكة والإمارات

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت شركة نون للتجارة الإلكترونية اتفاقاً مبدئياً مع شركة “نيوليكس الصينية” لتجربة مركبات ذاتية القيادة لتوصيل البضائع في كل من المملكة، ودولة الإمارات.

وقالت “نون” في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إن “نيوليكس” ستعمل على توفير مركبات ذاتية القيادة تتناسب مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف بالمنطقة.

وأوضحت “نون”، أنها ستركز على “التوصيل للميل الأخير” في عدد من المناطق المختارة بأبوظبي ودبي خلال الأسابيع المقبلة، غير أنها لم تحدد موعد بدء التجربة في المملكة.