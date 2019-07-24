جزائية_الدمام: سجن وجلد شاب هشّم أسنان طفل بسبب إحدى مباريات #كأس_العالم

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صحيفة الخليج الالكترونية
قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بسجن شاب شهراً مع جلده 50 جلدة على دفعة واحدة؛ لركله طفلاً مقيماً ما أدى لإصـابته في فمه وتهشم أسنانه؛ بسبب مباراة في بطولة كأس العالم 2018.
وأصدرت المحكمة قرارها وفقاً لـ “عكاظ”، بعد عام من الواقعة التي وقعت في يوليو من العام الماضي، كما ألزمت المُدان بدفع مبلغ 126 ألف ريال، مع منحه مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة للاعتراض على القرار.
وتعود الحادثة للعام الماضي؛ حيث أقدم شاب عشريني على ركل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد نقاش احتد بينهما، على خلفية خسارة المنتخب البرازيلي من نظيره البلجيكي في المونديال، ليصـاب الطفل بجرح في اللثة والشفة وتحطم أسنانه الأمامية.
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