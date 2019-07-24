وزير إسرائيلي: من الممكن إقامة المزيد من الروابط مع مصر

وذكر الوزير الإسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز"، "استكمال صفقة شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط في غضون أسابيع".
كما أعلن الوزير "بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أنه من الممكن إقامة المزيد من الروابط مع مصر.
وتحدث الوزير الإسرائيلي عن إيران، قائلا "يجب وقف إيران وفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية عليها".
ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة على رأس وفد من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط التي تبدأ غدا الخميس.
ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة في مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإسرائيل إلى جانب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
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