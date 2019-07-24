الحكومة المصرية تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

وذكر موقع "أخبار اليوم" أن المبنى الجديد يتكون من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي. وبدأ الوزراء في التوافد على مقر الحكومة استعدادا لبدء الاجتماع الأسبوعي برئاسة مدبولي.
ونقلت عن مدبولي قوله إن "عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة".
وأشار مدبولي إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها.
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