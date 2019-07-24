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نقلت "الوطن" السورية عن مصدر قالت إنه مسؤول في نقابة المعلمين السورية أن زيادة مرتقبة للمعلمين تتعلق بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، وذكت أنها تقدر بشكل إجمالي بحوالي 15.8 مليار ليرة سورية وسوف تصدر بمرسوم.
© Sputnik . Azdashir Musa
وأكد المصدر أن النقابة ليست مع فكرة منح زيادة طبيعة العمل فقط للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في الصفوف باعتبار أن "الزيادة حق لكل معلم سواء كان مدير مكتبة أم مدير مدرسة وغيرهم من المعلمين الإداريين"، مشيراً إلى أن الموضوع حتى الآن ليس واضحاً.
من جهة أخرى أكد المصدر أن وزارة التربية أجرت أكثر من مسابقة إضافة إلى أنه سوف يتم تثبيت 15 ألفاً من الوكلاء وهذا يعتبر مقبولاً لتغطية النقص في الكادر التعليمي.
وأوضح المصدر أن كل مسابقة تحتاج إلى الاعتماد المالي والشاغر ولو أن الثاني متوافر إلا أن الاعتماد المالي خطة وزارة تصدر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى موضوع الظرف الاقتصادي التي تعيشه الحكومة ولا يمكن للكادر التعليمي الخروج عن هذا الظرف وخصوصاً أن هناك أولويات في ظل هذه الظروف.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في حزيران/ يونيو من العام الماضي، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش السوري بنسبة 30% من مجموع الراتب، شملت العسكريين الحاليين والمتقاعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجيش السوري... زيادة رواتب مرتقبة بـ"طبيعة العمل" للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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