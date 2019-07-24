صحيفة تركية: استطلاع رأي يسبب أزمة بين صهر أردوغان ووزير المالية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت تقارير تركية عن التنافس الذي يشهده حزب العدالة والتنمية بين وزير الداخلية سليمان صويلو وصهر رئيس الجمهورية أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق وسط الانشقاقات المتتالية داخل الحزب، وعلى رأسها استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان وإعلانه الاستعداد لتأسيس حزب جديد.

شركة بيار "PİAR" لاستطلاعات الرأي كشفت الستار عن نتائج دراسة واستطلاع رأي جديدة، موضحة أن وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق جاء على رأس القائمة كأكثر وزراء حزب العدالة والتنمية شهرة بينما جاء كأكثرهم فشلا بنسبة 88.2%، حسب صحيفة "زمان" التركية.

الدراسة كشفت أن 2.1% فقط من المشاركين في عملية التصويت يرون أن ألبيراق ناجح في منصبه، بينما أوضح 9.3% أنهم لا يفكرون في الأمر، كذلك أوضح 88.2% من المشاركين أنه فاشل في منصبه كوزير للخزانة والمالية.

الأمر الذي يثير الجدل، هو أن وزير الداخلية سليمان صويلو، جاء على رأس القائمة كأكثر الوزراء نجاحا، بنسبة 45.2، مقابل 45% الذين يرونه فاشلًا في منصبه. بينما جاء صويلو في المركز الثاني بعد ألبيراق من حيث الشهرة بنسبة 72.5%.

وخلصت الدراسة إلى أن النسبة التي حصل عليها صويلو في الدراسة هي الأعلى بين الوزراء من حيث معدلات النجاح.

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وكان اجتماع للمجلس الأعلى للشورى العسكري التركي في وقت سابق شهد اصطدام وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير المالية برات ألبيراق، صهر الرئيس أردوغان كتفا بكتف، وسط تكهنات بأن الحدث كان متعمدا.

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وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وراجت بين أعضاء حزب العدالة والتنمية خلال العام الماضي تكهنات بوجود توتر بين ألبيراق وصويلو، وسط ادعاءات بعدم رضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن صويلو.