شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو المجتمع الدولى لردع إيران عن المساس بحرية الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الوزراء السعودى المجتمع الدولى، لردع إيران عن المساس بحرية الملاحة البحرية، فيما أكد وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، أن بلاده لا ترغب فى المواجهة بقضية الناقلة النفطية.

وحسب موقع الإمارات اليوم، جاءت دعوة مجلس الوزراء السعودى خلال جلسة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقدها أمس فى نيوم بمنطقة تبوك.

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وأشار المجلس إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولى، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية فى الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه.

واعترضت السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية «ستينا امبيرو»، فيما أعلنت الشركة السويدية «ستينا بالك» المالكة للسفينة، أنه في نحو الساعة الرابعة من عصر الجمعة الماضي، أجبرت السلطات الإيرانية عبر عناصر ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، طاقم السفينة البالغ عددهم 23 شخصاً على تغيير مسارها تجاه إيران.