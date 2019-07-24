شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول لبعثة الحج البحرينية يغادر إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أمس الفوج الأول من أعضاء بعثة الحج البحرينية البالغ 144 شخصًا إلى المملكة العربية السعودية لتجهيز مقر البعثة، فيما سيغادر الفوج الثانى يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على وصول الحملات وتجهيز الأماكن والإطلاع على ترتيبات المشاعر المقدسة.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، قال مصدر مسئول فى البعثة البحرينية أن الدفعة الأخيرة من بعثة الحج البحرينية ستغادر يومى الأربعاء والخميس المقبلين وسيبدأ رئيس البعثة الشيخ عدنان القطان، مهام رئاسة الحج من المدينة المنورة، حيث سيتواجد هناك للاطمئنان على الحملات اللى وصلت المدينة وبعدها سينتقل إلى مكة المكرمة لمباشرة إدارة بعثة الحج.

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وذكر المصدر أن أول رحلة للحج ستنطلق فى 27 يوليو الجارى، وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد تسليم الأراضى والمخططات فى منى وعرفات ومزدلفة وأساور قطارات المشاعر إلى الحملات أوائل ذى الحجة.

وأوضح أن لجنة التجهيزات والتى غادرت أمس هى المسئولة عن ترتيب مقر البعثة من حيث السكن والتأكد من العيادات والمستشفيات المتفق معها.

يذكر أن عدد حجاج مملكة البحرين هذا العام 4625 حاجًا، وذلك وفقًا لأعداد الحجاج التى حددتها وزارة الحج السعودية - كوتا للحج - لكل دولة لتنظيم عملية الحج، ووفقًا لتلك الأعداد قامت بعثة الحج البحرينية بتوزيــع الأعداد على حملات الحج التى يصل عددها إلى 60 حملة.