شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط شابًا منتمى لتنظيم القاعدة الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات التونسية، اليوم القبض على شاب من مواليد 1996 يشتبه فى انتمائه إلى كتيبة عقبة ابن نافع التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى ببلاد المغرب الإسلامى.

وأثبتت التحريات الأولية، أن هذا الشاب محل تفتيش ومطلوب قضائيًا، لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة، وفق ما أكده مصدر أمنى، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف ذات المصدر، أن الشاب وحسب التحريات الأولية، يشتبه فى علاقته بإحدى المجموعات المتحصنة بجبال معتمدية غار الدماء.