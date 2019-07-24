شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 40% من البرازيليين يرون بولسونارو لم يفعل شيئا بأول 6 أشهر من حكمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد ما يقرب من 40% من البرازيليين أن الرئيس "جايير بولسونارو" لم يفعل أى شيء جيد فى الأشهر الستة الأولى من حكمه، وفقًا لمسح نشره معهد داتافولها للرأى.

ووفقا لوكالة "برينسا لاتينا" فقد طرد معهد داتافولها استطلاع حول ما الشئ الجيد الذى قام به بولسونارو منذ بداية حكمه، أجاب 40% من المستطلعين بـ"لا شئ"، و8% اعتبروا أن هناك تطورات فى الأمن و7% أيدوا إصلاح نظام التقاعد الجديد، و19% ردوا بأنهم "لا يعرفون".

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ووفقا للاستطلاع فقد تحدث 4% من المجيبين عن محاربة الفساد وأبرز 4% آخر القرارات التى تسهل حيازة الأسلحة النارية وحملها.

وأجرى الاستطلاع بناءً على 2996 مقابلة فى 4 و5 يوليو فى 130 بلدية فى جميع أنحاء البرازيل.